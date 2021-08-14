Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise salonda core, mobilizasyon ve kuvvet çalışması yaptı.

Sahada 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.