Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 20. hafta maçına sahne olacak Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Hüseyin, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny, Cornelius