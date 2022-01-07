Süper Lig'in lideri Trabzonspor, ikinci yarının ilk maçında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Bu maç öncesinde bordo-mavililerin 46, Yeni Malatyaspor'un ise 15 puanı bulunuyor.

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TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, İsmail, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

YEDEKLER: Erce, Arda, Ahmetcan, Siopis, Berat, Cem, Yunus, Yusuf, Salih, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Philip Awuku, Sadık, Semih, Hafez, Nshimirimana, Aabid, Mallan, Mustafa, Mounir, Kubilay

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

SAAT: 20.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beIN SPORTS 1

STADYUM: Medical Park