UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya deplasmanda 3-0 yenilerek elenen bordo-mavililer, Süper Lig'de art arda 3. maçından da galibiyetle ayrılıp ligdeki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sürüyor. Roma maçında sakatlanan Cornelius, Peres, Gervinho ve Uğurcan Çakır'ın durumları ise MR sonuçlarına göre açıklanacak.

GİRESUNSPOR DEPLASMANINDA KAZANAMADI

44 yıl sonra karşılaşacak olan iki takımın ligde oynadığı 6 maçın 3'ü beraberlikle bitti, 2 karşılaşmayı Trabzonspor, 1 maçı da Giresunspor kazandı.

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak hiç galip gelemedi.