Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor'da bu sezon kaydedilen 22 golün 20'si yabancı oyunculardan geldi. Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Hamsik, Gervinho ve Djaniny 20 gole imza attı. Yerli oyunculardan ise Yusuf Sarı tek gol atarken, 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla elde edildi.
27 PUANA KATKI
Ligde 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da, yabancı oyuncular puanların tamamına katkı sağladı. Bordo-mavililerde Bakasetas 7, Nwakaeme 5, Cornelius 3, Gervinho ve Djaniny 2, Hamsik ve Yusuf Sarı 1 gol attı.
GEÇTiĞİMİZ SEZON ATILAN 13 GOLÜN 10'U YABANCILARDAN
Bordo-mavililerde geçtiğimiz sezon forma giyen yabancı oyuncular ise 11. hafta itibarıyla 10 gol attı. Afobe ve Nwakaeme 3, Ekuban 2, Baker 1 gol atmıştı. Diğer goller ise Abdulkadir Ömür ve Serkan Asan'dan gelirken, 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla elde edilmişti.
17 TAKIMDAN DAHA FAZLA GOL ATTILAR
Bordo-mavililerin yabancıları Süper Lig'de 20 gol atan Beşiktaş ve Hatayspor kadar gol atarken, 17 takımdan ise daha fazla gol attı. Aytemiz Alanyspor 18, Karagümrük, Galatasaray ve Altay 17, Adana Demirspor ve Konyaspor 16, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Sivasspor 15, Antalyaspor 13, Gaziantepspor ve Kasımpaşa 12, Malatyaspor ve Göztepe 11, Çaykur Rizespor 9, Giresunspor 7 gol attı.
KRALLIK BAKASETAS'DA
Süper Lig'de 11. haftanın tamamlanmasıyla birlikte Bakasetas da gol krallığındaki iddiasını sürdürdü. Son iki haftayı boş geçen Yunan oyuncu 7 golle gol krallığı sıralamasında ilk sırada yer alıyor.
HÜCUMDA VE SAVUNMADA ETKİLİ
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’un takım savunmasındaki başarısı ön plana çıkarken, bu sezon ise hücum hattındaki zenginliği rakiplerine korku veriyor. Hem hücum hattında hem de savunmada birlikte hareket eden bir takım oluşturmayı hedefleyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, Süper Lig’in 11. haftası geride kalırken bu hedef doğrultusunda gün geçtikçe taşları yerine koyuyor. Karadeniz ekibi bu sezon ligde 22 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Bordo-mavililer 3 maçta kalesini gole kapatırken, 8 maçta ise ağlarında gol gördü.
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