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Trabzonspor üst sıralara geçit vermiyor

Ligin ilk yarısını 32 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, ilk 8 sıra içerisinde yer alan takımlar ile oynadığı 7 karşılaşmada sadece 1 yenilgi aldı.

Giriş: 16.01.2023 - 12:48 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor üst sıralara geçit vermiyor
AA

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor, üst sıradaki takımlara geçit vermiyor.

Ligin ilk yarısını 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 32 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, ilk 8 içindeki takımlarla oynadığı 7 karşılaşmada sadece 1 yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 12 puan elde etti.

ÜST SIRALARDAKİ TAKIMLARLA YEDİ MÜCADELE

Trabzonspor, lider Galatasaray ile sahasında 0-0 berabere kalırken kendi evinde ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Üçüncü sıradaki Medipol Başakşehir'i de 1-0'lık sonuçla geçen Karadeniz ekibi, tek yenilgisini 4. sıradaki Adana Demirspor deplasmanında 3-2'lik sonuçla yaşadı.

İlk yarıyı bir maç eksiğiyle beşinci sırada bitiren Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-2'lik beraberlik elde eden bordo-mavililer, yedinci sıradaki Arabam.com Konyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı, sekizinci sıradaki Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

ALT SIRADAKİ TAKIMLARA PUAN KAYIPLARI

Trabzonspor, deplasmanlarda ilk yarıyı 9. sırada tamamlayan Corendon Alanyaspor'a 5-0, 10. sıradaki VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, 15. sıradaki Fraport TAV Antalyaspor ise 5-2 gibi farklı sonuçlarla mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, 13. sıradaki MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1, 14. sıradaki Kasımpaşa ile sahasında golsüz berabere kaldı.

Böylelikle bordo-mavili takım, ilk 8 haricindeki karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken 13 puan yitirdi.

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