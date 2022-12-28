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Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Trezeguet, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Karadeniz temsilcisinin hücumdaki en önemli silahlarından olan Mısırlı sol kanat, Fenerbahçe maçında 1 gol atarak Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükseltti ve takımın en skoreri oldu.

Bu sezon tüm kulvarlarda 7 golü bulunan Mahmoud Trezeguet, ligde bir gol daha atması durumunda geçtiğimiz sezon ulaştığı gol sayısı olan 6 golü yakalayacak.

Trezeguet, rakip fileleri toplamda 7 kez havalandırması halinde ise bordo-mavili takımdaki kariyer rekorunu kıracak.

Mısırlı futbolcu 2017-2018 sezonunda giydiği Kasımpaşa forması ile 13 gol atmıştı.