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Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet rekor peşinde!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, takımın en skorer oyuncusu konumunda. 16. haftasına gelinen ligde Trezeguet iki gol daha bulması durumunda bordo-mavili takımda en golcü sezonunu geçirecek

Giriş: 28.12.2022 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet rekor peşinde!
HABERTURK.COM

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Trezeguet, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Karadeniz temsilcisinin hücumdaki en önemli silahlarından olan Mısırlı sol kanat, Fenerbahçe maçında 1 gol atarak Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükseltti ve takımın en skoreri oldu.

Bu sezon tüm kulvarlarda 7 golü bulunan Mahmoud Trezeguet, ligde bir gol daha atması durumunda geçtiğimiz sezon ulaştığı gol sayısı olan 6 golü yakalayacak.

Trezeguet, rakip fileleri toplamda 7 kez havalandırması halinde ise bordo-mavili takımdaki kariyer rekorunu kıracak.

Mısırlı futbolcu 2017-2018 sezonunda giydiği Kasımpaşa forması ile 13 gol atmıştı.

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