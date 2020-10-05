Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Vitor Hugo, Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, Brezilya'nın Palmeiras Kulübünden transfer ettiği oyuncu ile 4 yıllık anlaşma sağlamıştı.