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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe, Trabzon'a geldi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe, Trabzon'a geldi!

        Trabzonspor'un kadrosuna kattığı ve KAP'a bildirdiği 28 yaşındaki Nicolas Pepe, saat 00:30'da Trabzon Havalimanı'na geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 00:42 Güncelleme: 11.09.2023 - 00:42
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        Yeni transfer Trabzon'a geldi!
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        Trabzonspor'un KAP'aKAP'a bildirdiği Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, Trabzon'a geldi. Yıldız oyuncu 00.30'da Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı

        KAP BİLDİRİMİ YAPILMIŞTI

        Trabzonspor, Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Pepe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.750.000.-EurEur garanti ücret ve 1.600.000.-EurEur imza ücreti ödenecektir.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

        NICOLAS PEPE KİMDİR?

        Futbola 2012 yılında Fransa'nın StadeStade PoivetinPoivetin takımının altyapısında başlayan Pepe, gösterdiği üstün performansın ardından Angers'eAngers'e transfer oldu. 2017 yılına gelindiğinde 18 milyon euroeuro bonservis bedeliyle Lille'eLille'e imza atan oyuncu, iki yıl sonra 80 milyon euroyaeuroya Arsenal'e transfer olduğunda tüm dünyanın dikkatini çekti.

        Arsenal'de beklentilerin altında kalan Pepe, geçen sezonu Nice'deNice'de kiralık olarak forma giyerken burada çıktığı 28 maçta 8 gol 1 asistlik katkı verdi.

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