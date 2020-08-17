Bordo- mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Marlon Rodrigues Xavier, bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."