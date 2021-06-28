Özel uçakla Trabzon'a gelen Hamsik'e bordo-mavili taraftarlar, Trabzon Havalimanı çıkışında büyük ilgi gösterdi.

Tezahürat yapan taraftarlar, Slovak futbolcuya çiçek vererek sevgi gösterisinde bulundu.

Hamsik, menajeriyle kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.