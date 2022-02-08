DHA

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor´da hazırlıklar sona erdi. Dün izinli olan bordo mavili ekip, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da yapılan son idmanda yarınki karşılaşma öncesi taktik çalıştı.

YENİ TRANSFER İLK İDMANINDA

Bir yandan şampiyonluk yarışında olan diğer yandan gelecek sezonu planlayan Trabzonspor´da son olarak Bayer Leverkusen´den transfer edilen genç oyuncu Emrehan Gedikli de bordo mavili formayla ilk idmanına çıktı.

Ligde zirvenin sahibi bordo mavililer, yarın saat 20.30´da Denizli Atatürk Stadyumu´nda oynanacak kupa müsabakası için bugün saat 16.30´da Trabzon´dan Denizli´ye hareket edecek.