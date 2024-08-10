Trabzonspor'un yeni transferi Batagov, Trabzon'a geldi
Trabzonspor, Ukrayna'nın Zorya Luhansk kulübünden transfer ettiği Arseniy Batagov, Trabzon'a geldi
Giriş: 10.08.2024 - 23:11 Güncelleme: 10.08.2024 - 23:11
Trabzonspor’un Ukrayna ekibi Zorya Luhansk’tan kadrosuna kattığı ve 4 yıllık anlaşma sağladığı 22 yaşındaki Arseniy Batagov, saat 22.00 sıralarında Trabzon'a geldi. Oyuncu daha sonra konaklayacağı otele geçti. Arseniy Batagov, transferiyle bordo-mavililer transfer sayısını 10'a çıkardı.
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