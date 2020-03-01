01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Rizespor'u 5-2 mağlup eden Trabzonspor'da forma giyen yabancı oyuncular bordo-mavili takıma bir ilki yaşattı. Bir maç eksikle bu sezon oynadığı 23 maçta rakip ağları 54 kez sarsarak tarihinin en gollü sezonunu yaşayan bordo-mavililerde yabancılar, 46 gole imza atarak Karadeniz ekibinin 53 yıllık tarihinde yeni bir rekora imza attı.
Trabzonspor, kuruluşundan bugüne kadar kadrosunda 139 yabancı futbolcu barındırdı. Bordo-mavililer, yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi ise bu sezon yaşıyor. Geçtiğimiz sezonun tamamında Rodallega 15, Nwakaeme 10, Ekuban, Filip Novak ve Sosa 5, Onazi 2, Vahid Amiri de 1 gol kaydetmişti. Bu sezon ise Sörloth 19, Nwakaeme 9, Sosa 5, Sturridge 4, Novak ve Ekuban 2, Pereira, Hosseini, Ndiaye ve Da Costa 1'er gol atan isimler oldu. Ayrıca devre arasında takımdan ayrılan Avdijaj'ın da 1 golü bulunuyor.
Trabzonspor kadrosunda 14 yabancı isim bulunduruyor. Bordo-mavililer, devre arasında takıma katılan savunma oyuncusu Manoel Messias dışında tüm oyunculardan yararlanırken, söz konusu isimlerden 10'u golle tanıştı. Sörloth, Nwakaeme Sosa, Sturridge Novak, Ekuban, Pereira, Hosseini, Ndiaye ve Da Costa gol atan isimler oldu. Devre arasında takımdan ayrılan Avdijaj de bordo-mavili takım adına 1 gol kaydetti. Guilherme, Obi Mikel, Manoel Messias ve Campi ise Süper Lig'de henüz golle tanışamadılar.
Son iki sezonda yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken bordo-mavili takımda yönetimlerin ve teknik heyetlerin yaklaşımı verim alma noktasında önemli etken oldu. Değişik ülkelerden gelip Trabzonspor forması giyen futbolculara 'yabancı oyuncu' demek yerine 'kontenjan oyuncusu' diyerek önemli bir mesaj veren Trabzonspor Kulübü, kadroda bulunan sporculardan istifa etme noktasında da önemli katkı sağladı.
Bordo-mavili takımın Süper Lig’de mücadele etmeye başlamasıyla ilk yabancı transferini yaptığı 1985-1986 sezonundan sonraki sezonlarda yabancıların attıkları goller sezon sezon şöyle oluştu:
1985-86: 1 (Jurgen Grof)
1988-89: 6 (Lukic)
1989-90: 3 (Jesic)
1990-91: 6 (Dukic)
1991-92: 6 (Cyzio)
1992-93: 10 (Cyzio 7, Shelapnytskyi 3)
1993-94: 29 (Shota Arvaledze 15, Archil 8, Gussev 5, Shelapnyüskyi 1)
1994-95: 17 (Shota Arveladze 12, Archil 3, Katchavara 2)
1995-96: 30 (Shota Arveladze 25, Archil 5)
1996-97: 12 (Shota Arveladze 10, Archil 1, Namsadze 1)
1997-98: 17 (Vugrinec 12, Jamarauli 3, Mise Mise 1, Rada 1)
1998-99: 18 (Vugrinec 12, Campbell 5, Kalitvıntsev 1)
1999-00: 9 (Vugrinec 5, Tetteh 3, Oliveira 1)
2000-01: 16 (Lobe 9, Lange 5, Serafimovski 2)
2001-02: 28 (Da Silva 9, Aurellio 8, Somers 5, Bushı 4, Jarro 1)
2002-03: 10 (Aurellio 6, Bushi 3, Somers 1)
2003-04: 16 (Yattara 6, Romashenko 6, Augustin 2, Somers 2)
2004-05: 21 (Szmykowiak 10, Yattara 8, Augistin 2, D’Heane 1)
2005-06: 15 (Yattara 7, Szmykowiak 5, Dokaj 1, Jun 1, Lee 1)
2006-07: 5 (Yattara 2, Santos 2, Stepanov 1)
2007-08: 5 (Yattara 3, Ayman 2)
2008-09: 15 (Colman 5, Alanzinho 4, Yattara 3. Promise 2, Cali 1)
2009-10: 14 (Colman 9, Gabriç 4, Alanzinho 1)
2010-11: 27 (Jaja 12, Teofilo 4, Yattara 3, Alanzinho 3, Brozek 2, Glowacki 2, Colman 1)
2011-12: 14 (Colman 4, Sapara 3, Henrique 2, Alanzinho 2, Brozek 1, Celustka 1, Cech 1)
2012-13: 18 (Adrian 5, Henrique 4, Vitek 2, Sapara 2, Emerson 2, Janko 1, Alanzinho 1, Colman 1)
2003-14: 23 (Henrique 13, Maluoda 5, Adrian 4, Colman 1)
2014-15: 27 (Cardozo 17, Medjaini 7, Belkalem 2, Yatabare 1)
2015-16: 14 (Cardozo , M’Bia 2, Marin 2, Medjani 1, Akokpo 1)
2016-17: 19 (Rodallega 6, N’Doye 5, Castillo 3, Bero 2, Onazi 2, Mas 1)
2017-18: 21 (N’Doye 5, Rodallega 5, Kucka 3, Novak 3, Onaze 2, Pereira 2, Bero 1)
2018-19: 43 (Rodallega 15, Nwakaeme 10, Ekuban , Filip Novak, Sosa 5, Onazi 2, Vahid Amiri 1)
2019-20: 46 (Sörloth 19, Nwakaeme 9, Sosa 5, Sturridge 4, Novak ve Ekuban 2, Pereira, Hosseini, Ndiaye, Da Costa , Avdijaj 1)
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