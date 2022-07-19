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Trabzonspor'un, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür planı

Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür'e gelen transfer tekliflerini yetersiz bulan Trabzonspor yönetimi, yıldız isimler için yeni bir yol haritası belirledi

19.07.2022 - 12:11 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor'un, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür planı
İHA

Geçtiğimiz sezon kalesinde ortaya koyduğu performansla Süper Lig'in en değerli oyuncusu olma unvanını eline geçiren, bordo-mavili takımın yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır, transferin en gözde isimlerinden biri olmasına rağmen gelen teklifleri Karadeniz ekibi yeterli bulmuyor. 10-13 milyon Euro arası rakamlar konuşulsa da milli kaleci için bordo-mavili yönetimin beklentisi daha yüksek. Uğurcan Çakır ise transfer olabileceği ülke ve takımın potansiyeline de büyük bir önem veriyor. Şimdilik oyuncusu için beklemeye geçen bordo-mavililer, milli eldiven için Avrupa arenasını yeni bir yol haritası olarak belirledi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ciddi bir süreç geçiren ancak başta yönetim ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın planlamasıyla yeniden eski günlerine dönme sinyalleri veren Abdulkadir Ömür de her sezon olduğu gibi bu sezonda transferi konuşulan isimler arasında yer alıyor. Yeni sezona hazırlanan yetenekli oyuncu için de gelen teklifleri yetersiz bulunan Trabzonspor yönetimi, iki sezon önce 23 Milyon Euro'ları bulan transfer teklifleri alan oyuncusunun aynı rakamları yakalamasını hedefliyor. Bordo-mavililer, Avrupa maçlarının yanı sıra milli maçlarda da Abdulkadir'i vitrine çıkarmayı hedefliyor.

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