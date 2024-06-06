Trabzonspor'un transfer hedefleri

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Trabzonspor'da transfer hareketliliği yoğun şekilde devam ediyor. Borna Barisic, John Lundstram ve Denis Dragus ile anlaşan bordo mavililer; stoper, merkez orta saha ve santrfor takviyesi için de mesai harcıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Karadeniz ekibinde kanat ve stoper hattında yaşanması muhtemel ayrılıklarla birlikte takviye sayısının da artması bekleniyor.

Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda oyuncu izleme ekibi ve menajerlerden gelen öneriler de değerlendirilerek birçok isimden oluşan geniş bir oyuncu havuzu oluşturuluyor. Havuzdaki adaylarla görüşmeler ise başkan Ertuğrul Doğan'ın yanı sıra bazen yönetim kurulu üyeleri, bazense menajerler aracılığıyla yürütülüyor. Trabzonspor'da belirlenen mevkilerin dışında özellikle yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle kaliteli yerli oyuncu sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da yapılıyor. Gerek yurt içinden gerekse yurtdışında oynayan gurbetçi oyunculardan oluşturulan listeye göre temaslar sürdürülüyor.