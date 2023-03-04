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Trabzonspor'un tarihi serisi sona erdi!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un sahasında 726 gün süren yenilmezlik serisi sona erdi

Giriş: 04.03.2023 - 18:32 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor'un tarihi serisi sona erdi!
AA

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 726 gün sonra sahasında kaybetti.

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, ligin son sırasındaki rakibi karşısında bu unvanını sürdüremedi.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Sekidika, 65. dakikada Umut Nayır attı. Trabzonspor'un golü ise 83. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Trabzonspor, aldığı yenilgi ile 38 puanda kalırken, 5 maç sonra kazanan son sıradaki İstanbul temsilcisi ise puanını 18'e yükseltti.

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