16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kupada 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Trabzonspor, bu maç için bir gün önce kara yoluyla Erzurum'a gitti.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan Numan Kaya, gönül verdiği takımı taşıyan otobüsün Erzurum'a gidebilmek için evlerinin önündeki kara yolunu kullanacağını düşündü. Bunun üzerine genç taraftar, yolun ortasındaki refüjde soğuk havaya rağmen uzun süre bekleyişe başladı. Trabzonspor kafilesinin Bayburt üzerinden Erzurum'a gittiğini öğrenen Numan Kaya, hayalini gerçekleştiremeden evine döndü.
Abla Şeymanur Kaya'nın, kardeşinin bekleyişini gösteren fotoğrafı Twitter üzerinden yayınlamasının ardından takım kaptanlarından Uğurcan Çakır, "Güzel yürekli kardeşim, tüm takımımızın imzaladığı formanı hazırlıyoruz. Çok duygulandırdın bizi." paylaşımını yaptı.
Bordo-mavili kulüp, bugün ise iletişime geçtiği Numan Kaya ve ailesiyle yaptığı röportajı, Twitter üzerinden yayımladı.
Şeymanur Kaya, kardeşinin takımın evlerinin önünden geçeceği ihtimaline karşı çok heyecanlandığını belirterek, "Benim için normal bir gün ama Numan için öyle değilmiş. Heyecanla içeriye girdi ve Trabzonspor'un otobüsünün Torul'da olduğunu, buradan geçeceğini söyledi. Ben de 'Denk gelmen mümkün değil, ne zaman geçeceğini bilmiyorsun.' dedim. Oradan fotoğrafını çekme fikrim hiç yoktu. Biraz duygulandım, biraz da komiğime gitti. Sonra eve geldi, elleri kıpkırmızı olmuş. 'Görebildin mi bari?' dedim, 'Göremedim abla, Bayburt'tan geçmişler.' dedi." ifadelerini kullandı.
Numan Kaya ise takımın Erzurum'a gidebilmesi için Kelkit ve Erzincan güzergahını tercih edeceğini düşündüğünü kaydederek, şunları aktardı:
"Kelkit'ten kesin geçerler dedim. Erzurum'a gitmek için buradan geçip Erzincan'dan sonra oraya geçerler. En azından bir kere olsun otobüsü ve oyuncuları görme şansım olabilirdi. Daha sonra uyuyordum, ablam bana Uğurcan Çakır'ın Twitter'dan mesaj gönderdiğini söyledi. Uğurcan Çakır'ın bunu duyacağı kadar yayılmasına şaşırdım."
Röportajın ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne getirilen Numan Kaya'ya, Uğurcan Çakır takımın imzaladığı formayı verdi.
Futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir ve kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile tanışarak sohbet eden Kaya, bugün ise Trabzonspor'un Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçını tribünden izleme imkanı bulacak.
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