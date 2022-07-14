Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, antrenmanda teknik ısınma ve 5'e 2 çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Slovenya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün TSİ 19.00'da MTK Budapeşte ile hazırlık maçı yapacak.