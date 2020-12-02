Hugo, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karadeniz ekibinin stoper oyuncusu, özellikle takım savunması konusunda çalıştıklarını belirterek, "Buna odaklandık, adapte olduk. İlk maçlar, istediğimiz gibi gitmedi. Özellikle son 3 maçtır iyi kapanmaya, iyi savunma yapmaya başladık. Takım biraz daha sorumluluk almaya ve kompakt oynamaya başladı. Son maçlarda savunma üzerine yaptığımız çalışmalarla daha iyi sonuçlar almaya başladık. Buna ihtiyacımız vardı. Ben olabildiğince bu serinin devam etmesini istiyorum." diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN DAHA ÖNCE ALDIĞI TEKLİF

Hugo, Türkiye'den önceki yıllarda da teklifler aldığını aktararak, "O zaman ki görüşmelerde İtalya'ya gitme kararı almıştık. Orada oynayarak tecrübeler kazanarak iyi bir karar aldığımı düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi birçok kulüpten teklif aldığım için Türkiye hakkında analizlerim ve araştırmalarım vardı. Nelerle karşılaşacağımı, hangi takımda oynayacağımı gelmeden önce biliyordum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor gibi kulüpten teklif almanın onur verici olduğunu anlatan Brezilyalı oyuncu, şöyle devam etti:

"Geçen sene bu takım son anda ligi ikincilikle bitirdi. Ligi kazanabilirdi, kupayı kazandı. Hala Süper Kupa'yı kazanma şansı devam ediyor. Doğrusu ne kadar büyük takıma geldiğimi, ne kadar önemli yerde olduğumun farkındayım. Kulübün beni buraya getirirken yaptığı fedakarlıkların bilincindeyim. Ben de saha içinde gösterdiğim performansla kulübün bana yaptığı fedakarlığın karşılığını vermek istiyorum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren taraftarların bizden beklediklerinin farkındayım. Aldığım mesajlar üzerinden bunun bilincinde olduğumuzu onlara göstermeye çalışıyoruz. Bizden istediklerini biliyoruz. Biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz. Umuyorum bu birliktelik, başarı getirecektir."

"HER MAÇ KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Vitor Hugo, geldiği ilk andan itibaren takıma yüzde yüzünü vermeye çalıştığına değinerek, "Alışmak ve adapte olmak için bu zamanı iyi kullandığımı düşünüyorum. Kendimi adapte olmuş hissediyorum. Şu an yüzde yüzümü verebileceğimi düşünüyorum. Çok mutluyum. Her maç kendimi daha iyi hissediyorum. Öz güven kazanarak devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Öncelikle savunma üzerine çalıştıklarını ifade eden Hugo, "Sonrasında bu takımın öne gitmesi gerekiyor. Nasıl öne gideceğimizi, nasıl hücum yapmamız gerektiğini hocamız bize anlatıyor. Bunlara yavaş yavaş başladık. Ama dediğim gibi ilk dokunuşu hocamız savunma üzerine yaptı ve sonrasında yavaş yavaş hücuma doğru geçmeye de başladı." değerlendirmesinde bulundu.

"TAKIM SAVUNMASININ DÜZELMESİNDE HOCAMIZIN ÇOK BÜYÜK FAYDASI OLDU"

İtalya'da taktik anlayışın çok öne çıktığını gördüğünü vurgulayan Hugo, şunları söyledi:

"İtalyan futbolunda savunma oyuncularından takımın olabildiğince geri gitmeme ve önde kalmasına yönelik beklenti var. Adamdan ziyade alanların doğru paylaşımı ve bu alanların doğru savunulmasıyla alakalı. Türk futbolunda da bunu görüyoruz. Şanslıyız ki hocamız Türkiye'de bunun nasıl yapılacağının farkında. Bunu bize çok net anlatıyor. Geldiği andan itibaren topun önünde baskı yoksa geri kaçmamız gerektiğini, alanları nasıl doldurabileceğimizi, kimlerin hangi pozisyona gelmesi gerektiğini detaylı ve net şekilde bizlere ifade ediyor. Takım savunmasının düzelmesinde hocamızın çok büyük faydası oldu."

"SAVUNMADAKİ OYUNCULAR AYNI DİLİ KONUŞUYOR"

Hugo, takımdaki savunma oyuncuların birbiriyle uyumu konusunda da şu ifadeleri kullandı:

"Edgar, harika bir oyuncu. Edgar ile beraber oynamak benim için büyük şans. Kendisi diğer bütün stoperlerimiz gibi çok iyi bir oyuncu. Saha içinde kendimize yardımımız dokunuyor. Bizim için en büyük yardım savunmada şu an oynayan 4 arkadaşımızın aynı dili konuşabilmesi. Ben bunun saha içinde avantaj getirdiğini düşünüyorum. Daha rahat iletişim kuruyoruz. Takımın savunmadaki başarısının sadece savunma oyuncularının başarısı olduğunu düşünmüyorum. Toni ve Ekuban'ın hocamızın istediği gibi birçok pozisyonda savunmaya yardım ederek yiyeceğimiz potansiyel golü engellediklerini görüyorum. Bu sahada savunma başarısı varsa bu sadece savunma oyuncularının değil bütün takımın başarısı."

Hugo, takımın zirve hedefi konusunda sorulan bir soruya da şu yanıtı verdi:

"İlk hedefimiz kazanmaya devam edebilmek, tek buna odaklanmış durumdayız, sadece bunu düşünüyoruz. Puan durumunu açık incelediğimizde ligin başları olduğunu görebiliyorsunuz. Alınabilecek galibiyetin sizi çok fazla yukarı çektiğini, aynı şekilde kaybettiğiniz maçın sizi aşağılara itebildiğini görüyorsunuz. Şu an Alanyaspor maç eksiği ile lider konumda. Alanyaspor maç kaybederek biz de aynı şekilde maç kazanarak onlara yaklaşabiliriz. Şu an biz maç kazanmaya ve bu şekilde ilerlemeye konsantre olmuş durumdayız. Trabzonspor'un hedefi her zaman en üstte, en tepede olmak. Takımın adının büyüklüğünün bilincindeyiz. Dolayısıyla şu an hak etmediğimiz alt sıralardan kurtulup bir an önce yukarıdaki makası daraltmak istiyoruz."

EN BEĞENDİĞİ FORVET

Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo, Türkiye'de önemli, iyi forvet oyuncuları bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada oynadığımız hazırlık maçında ve beğendiğim iyi forvet olduğunu düşündüğüm oyuncular var. Erzurumspor'da oynayan Ricardo Gomes. Hem oynadığımız maçta hem de hazırlık maçında iyi performans gösterdi. Sorduğunuzda ilk aklıma gelen isim o. Tabii ki çok yetenekli rakiplerimiz var. Ben de 29 yaşında olduğumu düşününce yavaş yavaş tecrübe kazandım. Bu ligde ve kendi takımımızda çok yetenekli stoperler olduğunu düşünüyorum. Ligde çok beğendiğim başka forvet oyuncuları, lider olarak değerlendirdiğim isimler var. Thiago Silva, Miranda, Sergio Ramos. Bunlar idol olarak baktığım ve çok beğendiğim stoper oyuncuları."