        Trabzonspor'un, Rize'de en büyük kozu hücum hattı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un, Rize'de en büyük kozu hücum hattı

        Trendyol Süper Lig'de bu sezon hücumda etkili olan Trabzonspor'un, Çaykur Rizespor karşısında da en büyük kozu hücum hattı olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 13:07 Güncelleme: 17.10.2025 - 13:07
        Trabzonspor'un Rize'de en büyük kozu hücum hattı!
        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Fatih Tekke ve ekibi, Karadeniz derbisine yönelik son taktik çalışmalarını yaparken, hücumda üretkenliğiyle dikkat çeken bordo-mavili ekibin Çaykur Rizespor maçı kadrosuna Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari'nin dahil edilmesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan Bouchouari’nin, Tekke’nin sürpriz kozlarından biri olacak.

        EN ÜRETKEN HÜCUM HATTINDAN BİRİ

        Ligdeki hücum verilerine bakıldığında Trabzonspor, Süper Lig’in en üretken iki takımından biri olarak yer alıyor. Galatasaray 20 golle zirvede, bordo-mavililerde 13 golle ikinci sırada bulunuyor.

        Karadeniz ekibinde hücum hattının en etkili ismi 6 golle Paul Onuachu olurken, Felipe Augusto da 3 golle takımına katkı sağladı. Son haftalarda form grafiğini yükselten Zubkov ise 1 golle skora katkı veren bir diğer isim oldu. Trabzonspor’un hücum hattında yakaladığı bu uyum, Çaykur Rizespor deplasmanında Fatih Tekke’nin ön bölgede rakip savunmayı hataya zorlama planında en önemli kozu olacak.

        FATİH TEKKE, RİZESPOR MAÇLARINDA GÜLEN TARAF OLDU

        Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Çaykur Rizespor ile oynadığı 4 maçta da yenilmedi. Söz konusu maçlarda Tekke’nin çalıştırdığı takımlar, rakibi karşısında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Fatih Tekke, 1. Lig’de 2018’de Denizlispor’un başında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Alanyaspor’un başında iki maçta rakibini 2-1 ve 1-0’lık skorlarla geçen Tekke, geçtiğimiz sezon geldiği Trabzonspor’un başında ise Trabzon’da oynanan maçta Rize'yi 2-0’la geçti.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig’de ise 3. kez karşı karşıya geldiler. 48 yaşındaki iki teknik adamın bu taktik savaşında gülen taraf Tekke'nin çalıştırdığı takımlar oldu.

        OYUNCULARINI UYARDI

        Fatih Tekke, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sırasında oyuncularına önemli uyarılarda bulundu. Tekke, özellikle yüksek tempolu geçecek Karadeniz derbisinde takım savunmasında yapılacak basit hataların takımın planlarını aksatabileceğini vurguladı. Hücum hattındaki oyuncularını ceza sahasında daha etkili olmaları konusunda uyaran Fatih Tekke, maç boyunca birbirlerine destek olmalarını ve konsantrasyonun üst düzeyde tutulmasını istedi.

        PINA VE ONANA, İKİ ANTRENMANLA HAZIRLANACAK

        Ülkelerinin milli takım kamplarından dönen Pina ve Onana, dün itibarıyla takımla birlikte çalışmalara başladı. Oyuncuların hava değişimini kısa sürede atlatmaları hedefleniyor. Maçların zamanlaması ve dönüşleri itibarıyla dün takımla birlikte antrenmana katılabilen iki oyuncu bugün taktik çalışmasında yer alacak. Fatih Tekke, iki oyuncusunun hava değişiminden kaynaklı adaptasyonu sürecini hızlandırmak için teknik ekibiyle birlikte oyuncularına destek veriyor.

        YOLCULUK YARIN

        Trabzonspor, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Yarın oynanacak olan maç için aynı gün kara yolu ile Rize’ye hareket edecek olan bordo-mavililer, müsabakanın ardından ardından yine kara yoluyla dönecek.

