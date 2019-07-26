Avusturya'da ilk hazırlık maçında genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı Macaristan 2. Lig ekiplerinden Haladas Szombathely ile golsüz, daha sonra as kadro ve genç oyuncularla oynadığı Hoffenheim maçından da 3-3 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu kez Parma ile Ottensheim kasabasında yarın TSİ 19.30'da karşılaşacak.

TRABZONDSPOR GÜNÜ İZİNLİ GEÇİRİYOR

20 Temmuz'da başlayan Avusturya kampının 6. gününde Trabzonspor günü izinli olarak geçiriyor. Bordo-mavililer, yarın yapacağı hazırlık maçıyla kamp çalışmalarını sürdürecek. Bordo-mavililer 4. hazırlık maçını da 29 Temmuz'da da Verona takımı ile yaptıktan sonra kampı tamamlayarak Trabzon'a dönecek.