UEFA Avrupa Lig H Grubu'nda puansız iki takım Trabzonspor ile Kızılyıldız, 15 Eylül Perşembe günü Akyazı Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. Bu müsabaka öncesi bordo-mavililerin rakibi Kızılyıldız Trabzon'a geldi. Özel bir uçak ile saat 13.30 sıralarında şehre gelen kafile daha sonra kendisini bekleyen otobüse binerek konaklayacağı otele geçti.

Kızılyıldız saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde saat 18.30’da Kızılyıldız Teknik Direktörü ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.