Trabzonspor'un rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Rapid Wien'e elenen Trabzonspor'un Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi St. Gallen oldu.
Giriş: 16.08.2024 - 00:49 Güncelleme: 16.08.2024 - 00:49
Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'un rakibi belli oldu.
Bordo-mavililer, play-off maçında Slask Wroclaw'ı eleyen İsviçre ekibi ST. Gallen ile karşılaşacak.
İlk maç 22 Ağustos Perşembe, rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
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