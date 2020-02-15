15 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri geçen 10-14 Şubat haftasında ilk defa 1 milyar TL'yi aştı.
Süper Lig'de başarılı sonuçlar elde eden ve zirve ortağı olan Trabzonspor, bu başarısını borsada da gösteriyor. Geçen yılı 645 milyon TL piyasa değeriyle kapatan Trabzonspor'un piyasa değeri şubat ayında ilk defa 1 milyar TL'yi aştı.
10 Şubat Pazartesi günü ilk defa 1 milyar TL'yi aşan Trabzonspor'un piyasa değeri 10-14 Şubat haftasında 1 milyar 398 milyon TL'ye kadar yükseldi ve haftayı da bu seviyeden tamamladı.
Analistler, Trabzonspor'un yarın konuk edeceği Demir Grup Sivasspor'u yenmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacağını vurgulayarak, Süper Lig'de Fenerbahçe'den aldığı 3 puanın ardından şirketin hisse performansına da dikkati çekti.
Haftayı, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, 691 milyon 200 bin TL, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar 1 milyar 555 milyon 200 bin TL, Fenerbahçe Futbol AŞ 1 milyar 730 milyon 170 bin 400 TL piyasa değeriyle tamamladı.
EN İYİ HİSSE PERFORMANSINA SAHİP
Şubat ayının başından bu yana Trabzonspor borsada işlem gören spor şirketleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. 14 Şubat itibarıyla Trabzonspor yatırımcısına yüzde 71,32 kazandırdı. Söz konusu dönemde Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 12,50, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 23,08, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 2,04 değer kazandı.
Trabzonspor, şubat ayı içerisinde en iyi hisse performansını 13 Şubat'ta gösterdi. Söz konusu günde hisseleri yüzde 14,18 artan Trabzonspor'un hisseleri, Süper Lig'in 20. haftasında elde ettiği Fenerbahçe galibiyetinin ardından da 3 Şubat'ta yatırımcısına yüzde 12,50 kazandırmıştı.
Borsada işlem gören 4 spor şirketinin 31 Ocak 2020, 14 Şubat 2020 kapanış fiyatı değişimi ve 14 Şubat 2020 itibarıyla piyasa değerleri şöyle:
|Şirket
|31 Ocak 2020 kapanış fiyatı
|14 Şubat 2020 kapanış fiyatı
|31 Ocak 2020 sonuna göre fark
|Piyasa Değeri (TL)
|Galatasaray
|2,34
|2,88
|23,08
|1.555.200.000
|Beşiktaş
|2,56
|2,88
|12,50
|691.200.000
|Fenerbahçe
|17,13
|17,48
|2,04
|1.730.170.400
|Trabzonspor
|2,72
|4,66
|71,32
|1.398.000.000
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!