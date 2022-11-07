KURA ÇEKİMİ BUGÜN

Temsilcimiz Trabzonspor'un yer aldığı Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takımla Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 takım, play-off turunda bugün gerçekleştirilecek kura çekimi ile eşleşecek. Bu turun galipleri ise aralarında Başakşehir ve Sivasspor'un da olduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek.