Trabzonspor'un kuruluşunun 58'inci yıl dönümü kutlanıyor

Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 58'inci yıl dönümü kutlanıyor.

Bordo-mavili ekip, 2 Ağustos 1967'de İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadenizgücü'nün birleşmesiyle kuruldu. Bordo-mavi renkleri seçen Trabzonspor, Türk futbolunda önemli başarılar sağlayarak "dört büyük" kulüpten biri oldu.

Karadeniz ekibi, 58 yıllık sürede 7 Süper Lig ile 9 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu sürede 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı, 5 Başbakanlık Kupası'nı da müzesine taşıma başarısını gösterdi.

Trabzon'da futbolun geçmişi ve kulübün kuruluşuna ait belgeler Trabzonspor Müzesi'nde sergileniyor.

Müzede, bordo-mavili takımın en üst organizasyonlarda aldığı kupaların yanı sıra Kıbrıs barış kupası, 2500 adet kupa madalya ve ödüller bulunuyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzonspor'un kurucu takımlarından İdman Grubu Cemiyeti'nin fahri başkanlık teklifini kabul ettiğine dair belge de müzede sergilenen önemli eserler arasında yer alıyor.

Bordo-mavililerin gol krallarının formaları ve ödülleri, seremonilerde takımların birbirine hediye ettiği flamalar, Süleyman Rıza Kuğu tarafından yazılan ve futbolun oyun kurallarını anlatan "Asosyeşın Futbol" isimli kitap gibi yüzlerce eser de müzeyi ziyaret eden taraftarların ilgisini çekiyor.

"TRABZONSPOR'UN TARİHİNİ AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Müzeye ailesiyle ziyarete gelenlerden 38 yaşındaki İlhan Yavuz, AA muhabirine, Hollanda'da yaşadığını, çocuklarına Trabzon'u ve Trabzonspor'u tanıtmak için müzeye getirdiğini söyledi.

Düzenli olarak yaz aylarında kente geldiklerini ifade eden Yavuz, "Bu sene çocukları da getirelim dedik. Onlar da gelip görsünler sonuçta Trabzonluyuz, Trabzonsporluyuz. Burası başlı başına bir tarih. Çocuklarımıza gösterip Trabzonspor'un tarihini aşılamaya çalışıyoruz." dedi.

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Trabzonspor'un her maçını takip ettiğini, Avrupa'daki maçlarını ise stadyuma giderek izlediğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Hasret gidermek, ailemizi, akrabalarımızı, Trabzonspor'u görmek için geldik. İnşallah 11 Ağustos'ta lig maçında da burada olacağız. Hasret gidermeye çalışıyoruz. Sonuçta tarihimiz belli, 58 sene olmuş. Takdire şayan, elde edilen başarılarda ortada. Gururluyuz, belki her şey istediğimiz gibi değil ama en azından bir şehir takımımız var. Trabzonspor'umuz var, ondan ötürü gururluyuz."