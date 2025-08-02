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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un kuruluşu İstanbul'da kutlanacak! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un kuruluşu İstanbul'da kutlanacak!

        Trabzonspor, İstanbul'da kuruluşunun 58. yıl dönümünü kutlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 23:31 Güncelleme: 02.08.2025 - 23:31
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        Trabzonspor'un kuruluşu İstanbul'da kutlanacak!
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        Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 58'inci yıl dönümü kapsamında İstanbul'daki kutlama programı "Mattia Ahmet Minguzzi"ye ithaf edilecek.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca yarın Sütlüce Sahili'nde kutlama programı organize edileceği belirtildi.

        Açıklamada, "Gurbetçi Gençler Taraftar Grubumuzun her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiği etkinlik, bu yıl Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına düzenlenerek daha derin bir anlam kazanacak. 3 Ağustos Pazar saat 15.00'te Sütlüce'de gerçekleşecek bu büyük buluşmaya tüm taraftarlarımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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