Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır: Maçı domine ederek kazandık

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, “Öncelikle asrın felaketi Hatay ve çevre illerde gerçekleşen deprem vardı. Bir seneyi geçti. Orada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kalanları sabır diliyorum. Maça gelecek olursak bugün 90 dakika oyunun hakimi bizdik. Maçı domine ettik ve 2-0 gibi net bir skorla galip ayrıldık. Aslında hafta içi çalıştıklarımızı rakibin ne yaptıklarını çok iyi çalışarak hem analizlerde hem de sahada çalışarak bugün net bir skor aldık. Takım arkadaşlarımı ve ekibi kutluyorum” dedi.

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"BÜYÜK FUTBOLCULAR, BÜYÜK TAKIMLAR BÖYLE ZAMANLARDAN SONRA REAKSİYON VERİR"

Bordo-mavili kulübün reaksiyon süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakır, “Maçtan önce soyunma odasında konuşulan buydu. Büyük futbolcular, büyük takımlar böyle zamanlardan sonra reaksiyon verir. Bugünde takım arkadaşlarımı hocalarım, taraftarlarımız herkes bir reaksiyon gösterdi ve 4 haftadan sonra galip ayrıldık. Aslında hafta içi kupa maçı da bizim için zorluydu ama tur atlamayı zor da olsa başardık. Dediğim gibi büyük takımlar ve oyuncular reaksiyon gösterir bugünde o reaksiyonu gösterdiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"ABDÜLKADİR'E BAŞARILAR DİLİYORUM"

Hull City’e transfer olan Abdülkadir Ömür’ün ayrılışı ile ilgili bir soruya Çakır, “Abdüş altyapıdan beri 13-14 senelik arkadaşım. Trabzonspor tarihinde birçok başarı elde ettik. Onun ayrılmasına hem üzüldüm hem de onun adına sevindim. İnşallah orada hem bizi, hem ülkemizi hem de Trabzonspor’u çok iyi şekilde temsil edecektir. Futbolda bunlar oluyor önümüze bakmamız gerekiyor. Ona başarılar diliyorum. Sürekli konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.