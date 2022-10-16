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Uğurcan Çakır: "Burada 1 puan iyi"

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, 2-2 beaberlikle sona eren Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

16.10.2022 - 22:48 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'dan Beşiktaş yorumu:

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş deplasmanında alınan 2-2'lik beraberliğin kendileri açısından iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli eldiven, sözlerine Bartın'da hayatını kaybeden madenciler için baş sağlığı dileyerek başladı. Milli kaleci, "İki gündür çok üzgünüz, hayat bazen böyle tuhaf. Ölen şehirlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Biz de işimizi yapmak zorundayız." dedi.

"BURASI ZOR BİR DEPLASMAN"

26 yaşındaki file bekçisi maçla ilgili ise şunları kaydetti:

"İstediğimiz oyunu oynadık. İlk yarı 2-1 öne geçtik. İkinci yarının başında da net bir pozisyonumuz vardı. Onu atsak maç kopacaktı. Sonrasında Beşiktaş taraftarlarının desteğiyle bize baskı kurdu. Beşiktaş büyük bir takım ve burası zor bir deplasman. Buradan 1 puan iyi ama maçı kazanacak pozisyonları bulduk. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık, hepsini kutluyorum. Wout Weghorst ile çarpıştık ama ayağımda pek bir şey yok."

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