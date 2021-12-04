Trabzonspor Kulübünün 78. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy birliği ile ibra edildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak Trabzonspor Kulübünün genel kurulunda, gündemin okunmasının ardından Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu.

BORÇ AÇIKLANDI

Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin de bordo-mavili kulübün 31 Ekim 2021 itibariyle net borcunun 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olduğunu açıkladı.

Daha sonra bazı üyeler söz alarak düşüncelerini dile getirdi.

Konuşmacılardan İbrahim Ertürk, 2010-2011 sezonu şampiyonu yazılı siyah formayı konuştuğu kürsüye astı. Daha sonra da Divan Kurulu, "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" yazılı pankart açtı.

AĞAOĞLU İBRA EDİLDİ

Konuşmacıların ardından, Divan Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı oylama ile yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy birliği ile ibra edildi. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, ibranın ardından üyelere hitap etti.

Ağaoğlu, 3 yıl önce göreve geldiklerini, bu süre içerisinde hem sportif hem ekonomik olarak dünya spor ve futbol tarihinde hiç olmadık zorluklarla mücadele ettiklerini belirterek, yönetim kurulundaki arkadaşlarına gösterdikleri fedakarlıktan ötürü teşekkür etti.

Trabzonspor'un bir futbol kulübünden çok daha fazlası olduğunu ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Trabzonspor önce kendi camiası, taraftarına, şehrine olan sorumluluğunu yerine getirmekle mükelleftir. Bölge takımlarına Hekimoğlu'na, Ofspor'a, Yomraspor'a, Rizespor'a, Giresunspor'a, Samsunspor'a, Orduspor'a karşı sorumluluğumuz var. Bu bölgede futbolun kalkınmasında eğer lider konumda görev üstlenmişsek, bu sorumluğun vermiş olduğu ağırlıkla hareket etmeliyiz."

"SAKIN HA SAKIN!"

Ağaoğlu, Trabzonspor'un puan farkıyla lider konumda olduğuna işaret ederek, "Burada hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. Sakın ha sakın. 'Yüzde 90-97 Trabzonspor şampiyon' algısı oluşturulmaya başlandı, sakın. Şubat ayında şampiyonluk kutlayacağız, şubat ayı çok soğuk bunu mart ayına erteleyelim esprisi güzel, insanın kulağına hoş geliyor. Ligin son maçı oynanmadan, hakemin son düdüğü bitmeden bu ligde kimin şampiyon olacağı belli olmaz." diye konuştu.

Herkesin konuştuğunu, bir şeyler söylediğini belirten Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi de Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu söylüyor. Şampiyonluk mücadelesinde olan tam 8 takım var. Arada puan farkı olabilir ama bir şeyi unutmayalım. 24 maç, 72 puan var. O zaman birileri şunu söyleyebilir mi, 72 puanın önümüzde olduğu yerde 36 puan ile kim şampiyon oluyor. 36 puan kümede bile kalmıyor. İşin gerçeğini ve realitesini göz ardı ettiğimiz zaman, bizle beraber o mücadeleyi veren rakiplerimizi küçümsediğimiz, yok saydığımız ve saygısızlık yaptığımız zaman sportif anlamda hayatımızın hatasını yaparız ve en ağır bedeli öderiz. Geçmişte bunu bir şekilde ödettiler ama bugün Trabzonspor ve Trabzonspor camiası artık o noktada değil. Modern futbolun, global futbolun, spor ruhunun etik ve ahlak kurullarının bütünleştiği bir Trabzonspor ile karşı karşıyalar bugün. Şampiyonluk hedefi bugün uzak bir hedeftir ama Adana Demirspor maçı bugün saat 16.00'dadır. Peşinden Antalya, Hatayspor ve diğer maçlar var."

"MAÇ MAÇ BAKIYORUZ"

"(Lig bitmiştir. Trabzonspor ve diğerleri) söylemleri diğer takımlarımıza yapılan büyük bir saygısızlıktır" ifadesini kullanan Ağaoğlu, "Bunlar Trabzonspor'u erkenden havaya sokmak için yapılan algılardan başka bir şey de değildir. Biz önümüze bakıyoruz. Değerli hocamız Abdullah Avcı'nın da ifade ettiği gibi maç kazandığımız zaman sadece 3 puan kazanıyoruz. Hocam, '3 puan kazandık' diyor. Ben de '3 puan, artı 2 milyon 750 bin lira kazandık' diyorum. Benimki biraz daha ekonomik bakış açısı." diye konuştu.

Namağlup olarak devam ettiklerini belirten Ağaoğlu, "Mağlup da olabiliriz, puan da kaybedebiliriz. 100-110 puan alma hiç bir takımın şansı yok, futbol sahada oynandığı sürece. Dolaysıyla puan ve maç kayıpları olabilir. Hiçbir şey kaybetmeyiz ama ne zaman ki heyecanımızı, umudumuzu yitiririz, mücadele gücünü kaybettiğiniz zaman her şeyinizi kaybedersiniz." şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, taraftarın desteğinin çok önemli olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki haftalarda çok zorlu bir sürecin içine giriyoruz. Bu mücadelede en büyük enerjimiz camiamız ve taraftarımızın desteği olacaktır. Önümüzde oynayacağımız maçlara taraftarların ilgi göstermesini, yolun sonu 8. şampiyonluk olacaksa o şampiyonluğu en fazla hak eden camiamızın ve taraftarlarımızın bu düşünceyle kendi sorumluluklarını yerine getirmelerini bir kez daha rica ediyorum."

İLK GÜN SONA ERDİ

Genel kurulun ilk günü, Başkan Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından sona erdi.

OY VERME İŞLEMİ YARIN

Yarın 09.00'da başlayacak genel kurulda, başkan adayı Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

Genel kurulda, 9 bin 353 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Bordo-mavili kulübün 54 yıllık tarihinde 47. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek.

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un yürüdüğü bu güzel, mutlu ve geleceği parlak yürüyüşte katkısı olan, bugün görevi sona erecek eski yöneticileri tebrik etti, yeni yaşamlarında başarılar diledi.

Gönüllerinin şampiyonluğa giden takımın taraftarlarının genel kurulunda daha çok olmasını istediğini dile getiren Sürmen, "İnşallah ilerleyen saatlerde bu arzumuz gerçekleşir. Ama gelemeyen arkadaşlarımızın bir şeye dikkat etmesi lazım. Ahmet Celal Ataman başkan burada. Hiçbir genel kurulu kaçırmamıştır. Kendisine sağlıklı, uzun ömürler dilerim." dedi.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Bordo-mavili kulüpte art arda 3. kez göreve getirilecek Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı.

Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekci, İbrahim Aydın

Yeni yönetim kurulu asil listesinde 6 yeni isim bulunuyor.