12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyesi Eda Lermi Zorer'in, Aktif Bank'ın futbol ekonomisi raporu EkoLig'in lansmanına katıldığı belirtildi.
Kulübün, 2017-2018 futbol sezonunda 205,5 milyon lira olan maç günü, naklen yayın ve ticari gelirleri toplamının, 2018-2019 futbol sezonu sonunda yüzde 55 artışla 318,3 milyon liraya çıktığı vurgulanan açıklamada, "Son 4 futbol sezonunda ise maç günü, naklen yayın ve ticari gelirler toplamı (2015-2016 ve 2016-2017 futbol sezonlarında Avrupa kupalarından elde edilen gelirler de dahil) 758,6 milyon liraya ulaştı. 2017-2018 futbol sezonunda ticari gelirleri 78,3 milyon lira olan kulübümüz, bu gelirini 2018-2019 futbol sezonunda iki katına çıkararak, 156,4 milyon liraya ulaştırdı." ifadeleri yer aldı.
Ticari gelirler içerisindeki en büyük payın, 120,6 milyon lira ile reklam ve sponsorluklara ait olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:
"2018-2019 futbol sezonunda kulübümüz, naklen yayın gelirlerini yüzde 45 oranında yükselterek 95,2 milyon liradan 138,4 milyon liraya çıkardı. Takımımızın 2017-2018 ve 2018-2019 futbol sezonlarında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynadığı lig maçlarını toplam 763 bin 92 futbolsever tribünlerde izledi. 2017-2018 futbol sezonunda 20 bin 138 olan seyirci ortalaması, 2018-2019 futbol sezonunda yüzde 23 artışla 24 bin 749'a yükseldi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!