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        Haberler Spor Futbol Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, gollerine devam ediyor - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, gollerine devam ediyor

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 2-0 geriye düştüğü karşılaşmanın 2. yarısında bulduğu gollerle 4-2 mağlup eden Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, hat-trick yaparak galibiyette başrol oynadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:47
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        • 1

          Süper Lig'in 34'üncü haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Bu galibiyetle puanını 58'e çıkaran bordo-mavililer 3'üncü sıradaki yerini korudu.

        • 2

          Trabzonspor'un Nijeryalı golcü oyuncusu Paul Onuachu ise 2020'den bugüne kadar Sörloth'tan sonra bordo-mavili formayla hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

        • 3

          Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Bordo mavililerin özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu oyun büyük beğeni topladı.

        • 4

          İlk yarısını 2-0 geride tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında art arda bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrılan Trabzonspor'da maça damgasını vuran isim ise attığı 3 golle Paul Onuachu oldu.

        • 5

          Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanıp, 6 hafta sahalardan uzak kalan Onuachu, Süper Lig'de dün ilk 11'de formasına kavuştu.

        • 6

          Dünkü karşılaşmada 80 dakika süre alan ve Gaziantep FK ağlarına 3 gol gönderen Paul Onuachu, Alexander Sörloth'tan (Ocak 2020 Kasımpaşa) bu yana Trabzonspor formasıyla o tarihten bugüne kadar bir Süper Lig maçında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

        • 7

          2014-15'ten bu yana Trabzonspor formasıyla 15 üzerinde maça çıkan oyuncular arasında en sık gol katkısında bulunan isim yine Onuachu oldu. Nijeryalı oyuncu, her 83 dakikada bir skora etki etti. (1320 dakika/12 gol, 4 asist)

        • 8

          Öte yandan Trabzonspor bu galibiyetiyle Mayıs 2022'den bu yana ilk kez ilk yarısını iki farkla geride kapattığı bir Süper Lig maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

        • 9

          2022'de Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor, sahasında 2 farklı geriye düştüğü Kayserispor maçında ikinci yarı bulduğu gollerle galibiyete uzanmıştı.

        • 10

          Öte yandan Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım da 15 golle Trabzonspor oldu.

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