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Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) talebi üzerine gönderdiği video mesajda Arçil, "Merhaba Türkiye, bu zor günlerde ben evde kalıyorum, sen de evde kal." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili eski futbolcu ve teknik direktör Şota Arveladze'nin ikizi olan Arçil'in mesajı, Tiflis YEE'nin Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarında paylaşıldı.