Spor Toto Süper Lig'de 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, kulüp tarihinde en iyi üçüncü yenilmezlik serisini Abdullah Avcı ile elde etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, geçen sezon 12, bu sezon da 15 maç olmak üzere 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik alan bordo-mavililer, ligde mücadele ettiği 48 sezonda en uzun üçüncü seriyi yakaladı.
Fraport TAV Antalyaspor karşısında dün akşam deplasmanda aldığı 2-1'lik mağlubiyetle 27 maçlık serisi bu hafta son bulan Karadeniz ekibi, son 26 sezon içerisinde de en başarılı dönemi yaşadı.
Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 12, 1995-96 sezonunda 14 karşılaşma olmak üzere arta arda 26 maçlık yenilmezlik serisini Abdullah Avcı yönetiminde geride bırakmıştı.
SÜMER VE ÖZYAZICI'DAN SONRA
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'dan sonra bu alanda adından söz ettiren üçüncü teknik adam oldu.
Ahmet Suat Özyazıcı ile 1977-78 sezonunda son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezonu tamamladıktan sonra 1978-1979 sezonunda takımın başına gelen Özkan Sümer ile 25 maç arka arkaya kaybetmeyen bordo-mavililer, toplamda 29 maçla tarihi yenilmezlik serisini elde edip sezonu şampiyon olarak bitirmişti.
Trabzonspor, şampiyon olduğu bir başka sezon olan 1983-84'te de 28 maçlık seri ile en uzun ikinci yenilmezlik serisini Ahmet Suat Özyazıcı ile elde etmişti.
278 GÜN SÜRDÜ
Trabzonspor tarihinin en uzun üçüncü yenilmezlik serisi 278 gün sürdü.
Geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta sahasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından 3-1 mağlup ayrıldıktan sonra oynadığı son 27 maçta kaybetmeyen Karadeniz ekibi, 28 karşılaşma sonra aynı şehrin takımı Antalyaspor karşısında 278 gün sonra yenildi.
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