02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor'a sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralanan 24 yaşındaki golcü oyuncu, ilk yarıda 17 maçın tamamında görev yaparak en fazla süre alan oyuncu oldu.
İlk yarıda bin 511 dakika sahada kalan başarılı forveti, 17 maçta bin 496 dakika ile Anthony Nwakaeme takip etti.
Karadeniz ekibinde, genç kaleci Arda Akbulut, Muhammet Akpınar ve Ogenyi Onazi ise ligde süre alamadı.
EN GOLCÜ DE SÖRLOTH
Trabzonspor, ilk 17 haftada 35 gol atarken en golcü oyuncu da Norveçli futbolcu Alexander Sörloth oldu.
Ligde 12 gol kaydeden Sörloth, Aytemiz Alanyasporlu Cisse ile gol krallığında ilk sırayı paylaştı. Sörloth'u en fazla süre alan oyuncular sıralamasında olduğu gibi Anthony Nwakaeme 5 golle izledi.
Sörloth ve Nwakaeme, bordo-mavili takımın gollerin yarısına yakınını kaydetti. Karadeniz ekibinde Sturridge 4, Yusuf Sarı 3, Sosa 2, Abdülkadir Ömür, Joao Pereira, Caleb Ekuban, Filip Novak, Donis Avdijaj, Majid Hosseini ve Abdulkadir Parmak da birer kez rakip fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibinin karşılaşmalarında 2 rakip oyuncu da kendi kalesine gol kaydetti.
SÖRLOTH'UN PUAN KATKISI
Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik alıp, bu sezon topladığı 32 puanın 25'ini elde etti.
Sörloth'un skora katkı yaptığı maçlarda Trabzonspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK'yi 4-1, Çaykur Rizespor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-0, Antalyaspor'u 3-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 yenip, Kasımpaşa ve Galatasaray'la 1-1, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'le de 2-2 berabere kaldı.
KART DAĞILIMI
Trabzonspor, ligin ilk yarısında 1 kırmızı, 36 sarı kart gördü.
Bordo-mavililerde, 5 sarı kart ile Uğurcan Çakır, en fazla kart gören oyuncu olurken, Sosa ve Yusuf Sarı dörder sarı kartla cezalandırıldı.
Takımda tek kırmızı kart ise Abdulkadir Parmak'e gösterildi.
Ligde en fazla süre alan ve en golcü olan Sörloth, ise ilk yarıda hiç kart görmedi. Nwakaeme'ye ise 3 sarı kart çıktı.
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