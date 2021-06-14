İHA

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Bilgilendirme Toplantısı Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Trabzonspor Divan Kurulu Genel Sekreteri Mehmet Ongan yapılan çalışmalarla ilgili olarak üyelere bilgilendirmede bulundu. Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören ise bordo-mavili kulübün net borcunun 1 milyar 192 milyon 419 bin TL olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, divan kurulu seçimlerinin ertelenmesi çokça konuşulduğunu belirterek, "En son erteleme nedenimiz, organ ve kurullar başkanlarımızın talebi üzerine gerçekleşti. Hayırlı olsun demek lazım. 2022 Şubat'ta seçimli genel kurulumuzu yapacağız. Bu bir ihtiyaç mıydı, tüzük tadilatı yoksa bir talep midir? Bunu tartışmanın anlamı yok hiç kimse Trabzonspor’dan büyük değil. Hiç kimse Trabzonspor'a yol çizemez, yöntemde çizemez. Kişisel verileri koruma kanunu değişti, yönetim sıkıntıda üyeler sıkıntıda diyorlar ki ben listede ismimi göremiyorum. Bir sürü sorunumuz var. Aidatını yatırmazsa çıkarılmaktan endişe ediyor bir taraftan ise tebliği şartları oluşmamış. Onun için bunların yapılması lazım" dedi.

Trabzonspor’un vazgeçilmez davalarının şike ve kumpas davası olduğunu hatırlatan Ali Sürmen, "Bu davalar devam ediyor. Dava ile ilgili sizi bilgilendireyim. Gerekçeli kararı göreceğiz tabi. Yeterli deliliniz yok. Başka türlü elde etme imkanı belli olmadan neden dinleme ve izleme kararı verdin. O zaman Türkiye’de kimse ceza almaz. Sistem oysa, operasyonu yürütenlerle karar verenler FETÖ’den yargılanıyormuş. Trabzon’daki davalar ne olacak. FETÖ'cü yargıçların kürsüde oturup verdikleri kararlar ne olacak. Özel hükümler ülkede olmamalı. Bu gerekçe ile herkes kendi davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşır. Benim hakkımda soruşturma yapan hakim savcı FETÖ'cü çıktı. Bana verdiğiniz 25 yıl cezayı kaldırın. Ne olacak o zaman. O duruşma salonlarında inkar edilen tapeleri sesli olarak dinletildiği zaman orda oturan tutuklu yakınlarının nasıl güldüğünü ben unutmuyorum orada avukat olarak yer alıyordum. Özel hüküm en tehlikeli şeydir. Trabzonspor hukuk bürosu gerekçeli karar sonrası açıklama yapar" ifadelerini kullandı.

AĞAOĞLU: TFF ALDIĞI KARAR, YABANCI OYUNCU PLANLARIMIZI CİDDİ BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRECEK

Süper Lig'in 8. haftasından itibaren Teknik Direktör Abdullah Avcı ile anlaştıklarını belirten Ahmet Ağaoğlu, "Ara transfer döneminde Bakasetas, Yunus Mallı ve Berat'ı kadromuza dahil edildi ve ligi 4. sırada bitirdik. Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupayı da müzemize getirdik. Hocamızın bizden mevkisel olarak 5-6 transfer talebi vardı. Transferde neredeyse her mevkide 3-4 isim elimize geçti. Bunların ekonomik şartları değerlendirildikten sonra bildiğiniz gibi 3 transfer gerçekleştirildi. Bir diğerini bu hafta kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer iki isimle görüşmelerimiz devam ediyor ancak TFF’nin aldığı karar nedeniyle bizim yabancı oyuncu planlarımızı ciddi şekilde değiştirmemiz gereken bir tablo önümüze çıktı. Buna göre değerlendirmemizi yeniden yapacağız ama görünen o ki bu hafta sonu açıklanacak transferle birlikte önümüzdeki süreç içerisinde 1 ya da 2 yabancı transfer, daha sonra ise ülke içi yerli transfere yönelmek gibi bir zorunlulukla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"LİMİT SORUNUMUZ YOK"

Ahmet Ağaoğlu, harcama limitleri konusunda yapılan eleştirilere de cevap vererek şunları söyledi:

"Bütün gelir ve giderleri kamuoyu ile paylaşmasak bu tür yorumların yapılmasına bir yerde anlam vereceğim. Geçen yıl gerçekleşen gelirimiz 446 milyon TL bunun içerisinde sıkıntılı sürece rağmen en büyük geliri sermaye artışından elde ettik. Bir önceki sermaye artışından 77 milyon gelir elde etmiştik. Ocak ayından gelen artıştan 133 milyon TL gelir elde ettik. Trabzonspor’un Borsa'daki sermayesi 500 milyon TL’ye çıktı. Aynı zamanda TRA Token adı altında kulüp üyelerinin taraftarlarının satın almış olduğu dijital varlıktan da ciddi bir gelir elde ettik. 2.3 milyon adet satış gerçekleştirdik. 40 milyon TL bir gelir elde ettik. Sizlerin de malumu üzere, bir benzin istasyonu işi vardı. Geçtiğimiz yönetimden devraldığımız ancak ciddi sıkıntıları nedeniyle satışını yapamadığımız, onun da satışını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik ve 10 milyon TL bir gelir elde ettik. Bunları üst üste koyduğumuzda 446 milyon TL gibi bir gelir rakamına ulaştık. Bugün itibariyle yaptığımız transferlerden sonra limitimizde bizim lehimize kullanmadığımız ciddi bir açık vardı. Bu transferler ve önümüzdeki yapılacak transferlerin hepsini karşılayabilecek kaynağa ve limite sahibiz. Zaten elimiz kolumuz transfer limiti ve banka anlaşması nedeniyle bağlı. İstesek dahi yapamayız. Şartlar el verse bile biz Trabzonspor’un hangi noktalardan geçtiğini biliyoruz. Bu kulüp oyuncularına maaşlarını ödeyemeyen, transfer yasağı yiyen, FIFA’da 30’un üzerinde davası olan bir durumdaydı. Tekrar bunları yapmak ne bizim ne bizden sonra gelecek yönetimlerin haddi değildir. Bugüne kadar yapılan ve yapılacak harcamaların tamamı limitlerin içerisinde gerçekleşmiştir ve gerçekleşecektir" açıklamasında bulundu.

"KESİNLEŞMİŞ BİR ŞİKE VARDIR"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2011 süreciyle ilgili olarak ise, "Ülkede insanların anlamak zorlandığı halen anlamak istemediği bir şey var. Sportif ceza farklıdır, mahkemelerin verdiği ceza farklıdır. Sert girersiniz maçta rakibin ayağını kırarsınız 3-5 maç ceza alırsınız bu sportif cezadır. Sokakta birinin ayağını kırarsınız belki 3-5 yıl ceza alırsınız. 2010-2011 yılında sportif suç işlenmiştir. Cezası da UEFA tarafından verilmiştir. Halen merak ediyorlarsa UEFA'nın 2017’de yayınladıkları bültene baksınlar. Hala bulamıyorsalar bende var, ben kendilerine veririm. Bu konuda Trabzonspor’un tartışacak bir şeyi yoktur. Kesinleşmiş bir şike vardır. Cezası UEFA tarafından verilmiştir, CAS tarafından onaylanmıştır, İsviçre Federal mahkemesi tarafından onaylanmıştır. Bunun ceza kısmını konuşuyorlarsa bu farklı bir şey" diye konuştu.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Rezerv Lig'e ihtiyaç duyulduğunu ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamayı planladığı şekliyle katılmayacaklarını söyledi.