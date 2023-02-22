Bordo-mavili takımda 22 futbolcu yer aldı. Tedavileri devam eden Dorukhan Tokgöz, Edin Visca ve Marek Hamsik kafilede yer almazken; yeni transfer Lazar Markovic, UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyecek.

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