Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor

Trabzonspor'un Basel maçı kadrosu belli oldu

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda oynayacağı Basel maçının kafilesinde yer alan isimler belli oldu

Giriş: 22.02.2023 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor'un Basel maçı kadrosu belli oldu
AA

Trabzonspor'un Basel karşısında çıkacağı Konferans Ligi maçının kadrosu belli oldu.

Bordo-mavili takımda 22 futbolcu yer aldı. Tedavileri devam eden Dorukhan Tokgöz, Edin Visca ve Marek Hamsik kafilede yer almazken; yeni transfer Lazar Markovic, UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyecek.

Kafilede bulunan isimler şöyle:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Arif Boşluk, Bruno Peres, Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok,Gomez ve Naci Ünüvar."

Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını bu akşam saat 19.00'da maçın oynanacağı St. Jakob-Park Stadyumu'nda yaparak maç saattini beklemeye başlayacak.

Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve oyuncu Vitor Hugo, saat 18.30’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Starbucks, İtalya'da zeytinyağlı kahve satmaya başlıyor
Starbucks, İtalya'da zeytinyağlı kahve satmaya başlıyor
Filistinli çiftçi Osmanlı'dan kalma 177 yıllık belgeyle hakkını arıyor
Filistinli çiftçi Osmanlı'dan kalma 177 yıllık belgeyle hakkını arıyor
Almanya, 2 İranlıyı istenmeyen kişi ilan etti
Almanya, 2 İranlıyı istenmeyen kişi ilan etti
Kuzey Kore’de gıda krizi derinleşiyor
Kuzey Kore’de gıda krizi derinleşiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.