Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.

Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

Kızılyıldız deplasmanında mağlup olan Trabzonspor, grupta ikinci sıradaki yerini koruyamadı.

Bordo-mavililer, 6 puanda kalarak 3. sıraya gerilirken Ferencvaros deplasmanından beraberlikle dönen Fransa temsilcisi Monaco puanını 7'ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti.

Ferencvaros 10 puanla ilk sıradaki yerini korurken Kızılyıldız ise 6 puanla dördüncü sırada haftayı kapadı.

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 9 deplasman karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle: