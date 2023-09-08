Trabzonspor'un araçları, sponsor Rent Go tarafından yenilendi

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Trabzonspor, 2021 yılından bu yana sponsorluk anlaşması bulunan Rent Go ile el sıkıştı. Yapılan sponsorluk anlaşmasına göre bordo-mavili kulübün kullandığı araçlar yenilendi. Yeni araçların teslim töreni profesyonel futbolcuların katılımıyla Papara Park’ta gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre sponsorluk anlaşması çerçevesinde bu yıl da Trabzonspor taraftarlarına özel indirimli fiyatlar sunmaya devam edecek.