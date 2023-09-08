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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un araçları sponsor Rent Go tarafından yenilendi - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un araçları, sponsor Rent Go tarafından yenilendi

        Trabzonspor, araç kiralama sektöründeki Rent Go ile sponsorluk anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre bordo-mavili kulübün araçları yenilendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:20
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        Trabzonspor'un araçları yenilendi
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        Trabzonspor, 2021 yılından bu yana sponsorluk anlaşması bulunan Rent Go ile el sıkıştı. Yapılan sponsorluk anlaşmasına göre bordo-mavili kulübün kullandığı araçlar yenilendi. Yeni araçların teslim töreni profesyonel futbolcuların katılımıyla Papara Park’ta gerçekleştirildi.

        Açıklamaya göre sponsorluk anlaşması çerçevesinde bu yıl da Trabzonspor taraftarlarına özel indirimli fiyatlar sunmaya devam edecek.

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