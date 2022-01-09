Trabzonspor, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon getirdi.

Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen oyuncuyu, bordo-mavili taraftarlar karşıladı.