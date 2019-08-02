Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, bordo-mavili kulübün 52. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, yönetim olarak taraftarın ve camianın gurur duyacağı, sahipleneceği, omuzlayacağı Trabzonspor'u yeniden oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

"Bugün bulunduğumuz noktadan çabalarımızın sonuç verdiğini görüyoruz." diyen Alp, "Hep birlikte özlediğimiz Trabzonspor'un temellerini yeniden atıyoruz. Hep birlikte görüyoruz ki bizler yan yana geldiğimiz, birlik olduğumuz ve gerçekten birey olarak bu takımın bir parçası olduğumuzu hissettiğimiz zaman Trabzonspor'u arzu ettiğimiz hedeflere taşıyabiliyoruz. Bu senenin sloganında da özetlediğimiz gibi 'Yan yana omuz omuza' durursak biz bize yeteriz." ifadelerini kullandı.

Bir şehir kulübünün gücünü kendi şehrinden aldığını vurgulayan Alp, şunları kaydetti:

"İster memlekette ister gurbette olsun önce kendi şehrinin insanından alır. Bu kentin havasını soluyanlar bu kentin duygusal atmosferinden beslenirler. Bunu başaran oyuncular dünyanın neresinden geldiğinin önemi yok bizim için yerlinin de yerlisidir. Bizim idealimiz böyle futbolculara sahip olmak ve bu zihniyette futbolcular yetiştirmektir. Sırtımızı sansasyonel transferlere, popülist politikalara gelgeç başarılara yaslamıyor, yolumuza belirli bir vizyon ve misyon dahilinde devam ediyoruz. İnancımız odur ki bu sezon geçtiğimiz sezon olduğu gibi güzel ve temiz futbol oynayarak, mücadeleyi ön plana çıkartarak, spor ahlakından asla taviz vermeden, ülke insanının sempatiyle bakacağı bir takım olacağız. Kısaca, Trabzonspor'umuz 52 yıllık mazisini geride bırakırken büyük taraftarı, köklü camiası ve doğru politikaları ile geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Hepinizin emek ve gayretiyle bu kulüp daha sağlam temeller üzerinde yükselecek. Bunu taraftarımızla yan yana, dayanışma içerisinde karşılıklı anlayışla başaracağımıza yürekten inanıyorum."

"TRABZONSPOR'UMUZ 2010-2011 SEZONUNUN TERTEMİZ ŞAMPİYONUDUR"

Geçtiğimiz günlerde açıklanan CAS kararına değinen Alp, şunları aktardı:

"CAS bugün dünya futbol tarihinin en büyük emek hırsızlığı karşısında daha önce verdiği kararların aksine taşıdıkları sorumluluğa yakışmayan bir tavır sergilemiştir. Bizi haklı görmüş ancak ne FIFA'nın ne de TFF'nin talimatlarında şampiyonluğun iadesini içeren yönetmelikler bulunmadığı bahanesine sığınarak hukuku taca atmıştır. Bu tavrı tarih mutlaka yargılayacaktır. Bu kararı alanlar Trabzonspor taraftarı başta olmak üzere adil ve hür tüm futbolseverlerin vicdanlarında yargılanmaya hayat boyu devam edeceklerdir. Trabzonspor'umuz 2010-2011 sezonunun tertemiz şampiyonudur. Bu gerçeği kimse değiştiremez."

Törene, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bordo-mavili futbol takımının teknik direktörü Ünal Karaman, kulübün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan, eski başkanlardan Ahmet Salih Erdem, Ahmet Celal Ataman ve taraftarlar katıldı.