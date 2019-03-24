24 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu sezon lig ve kupada yaptığı toplam 33 maçta 60 kez fileleri havalandıran bordo-mavili takımın gollerinin yarısına yakını Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, Nijeryalı Anthony Nwakaeme ve Gana asıllı İtalyan oyuncu Caleb Ekuban'dan geldi.
Rodallega 13, Nwakaeme 9, Ekuban da 7 kez olmak üzere üç forvet, 29 defa rakip fileleri havalandırarak takımlarının skor gücünü sağladılar.
EN GOLCÜ RODALLEGA
Trabzonspor'da bu sezon en golcü oyuncu Hugo Rodallega oldu.
Bordo-mavili takımda daha önceki iki sezonundan çok daha iyi bir grafik sergileyen Kolombiyalı futbolcu, ligde 26 maçta 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada da 1 olmak üzere 30 mücadelede 13 gol attı.
Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin 2. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü haftada deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, 7. haftada 4-2'lik Kasımpaşa mücadelesinde 2 kez gol sevinci yaşadı.
Ligin 11. haftasında 1-1 biten Bursaspor maçında takımının golünü kaydeden Rodallega, 15. haftada 3-0 kazandıkları Atiker Konyaspor, 16. haftada 2-2'lik Beşiktaş, 17. haftada da 4-1'lik galibiyetleriyle sona eren Çaykur Rizespor karşılaşmalarında 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.
İkinci yarıya sessiz başlayan Kolombiyalı oyuncu, 2 haftalık suskunluğunu 1-0 galip geldikleri MKE Ankaragücü maçında bozdu, daha sonra da 21. haftada İstanbul'da 3-1 yenildikleri Galatasaray mücadelesinde ve 23. haftada deplasmanda 3-1 kazanılan Göztepe müsabakasında 1'er gol attı.
Rodallega, kupadaki tek golünü 2-1'lik galibiyetleriyle sona eren Balıkesirspor Baltok maçında kaydetti.
Kolombiyalı forvetin gol attığı 10 lig maçında bordo-mavili takım, 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 21 puan topladı.
NWAKAEME, GİTTİKÇE ISINDI
Trabzonspor'a sezon başında İsrail'in Hapoel Beer Sheva Kulübünden 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeli ile transfer edilen Anthony Nwakaeme, ligde 19 maçta 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 1 olmak üzere 23 mücadelede 9 gol kaydetti.
Nwakaeme, ligde ilk olarak Trabzonspor'un 4. haftada sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol attıktan sonra 16. haftada Beşiktaş deplasmanından 2-2 berabere dönen bordo-mavili takımın 1 golünü attı.
Karadeniz ekibinin 17. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yendiği karşılaşmada rakip fileleri 1 kez havalandıran Nijeryalı oyuncu, ligin son 3 haftasında İstanbul'da 2-2'lik Kasımpaşa maçında 2, Trabzonspor'un evinde Akhisarspor'u 2-1 ve deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendiği müsabakalarda da 1'er gol kaydetti.
Nijeryalı oyuncu, kupada da 3-1 mağlup oldukları Ümraniyespor maçında 1 gol attı.
Trabzonspor, Nwakaeme'nin gol attığı 6 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken 14 puan topladı.
YEDEK GOLCÜ EKUBAN
Trabzonspor'un Gana asıllı İtalyan oyuncusu Caleb Ekuban, ligde 21 maçta 4, kupada 7 karşılaşmada 3 olmak üzere 28 mücadelede 7 gol attı.
Ekuban, ligin 4. haftasında Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendiği maçta son 4, 14'üncü haftada Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada son 16, 15'inci haftada Medical Park'ta Atiker Konyaspor karşısında 3-0 kazanılan mücadelede son 21 dakikada forma giyerken, birer kez rakip fileleri havalandırdı.
Bordo-mavili futbolcu, 90 dakika oynadığı karşılaşmalarda sadece Trabzonspor'un sahasında 4-2 kaybettiği Medipol Başakşehir maçında 1 gol attı.
Karadeniz ekibi, Ekuban'ın gol attığı lig maçlarında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 puan topladı.
Ekuban, kupada 5-0 kazandıkları Sivas Belediyespor maçında 2, 2-1 galip geldikleri Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında ise 1 gol kaydetti.
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