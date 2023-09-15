Trabzonspor Umut Güneş transferini KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Alanyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Umut Güneş için kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen Umut Güneş'in transferi için kulübüyle anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi. 23 yaşındaki orta saha ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.
KAP'a yapılan açıklamada, Trabzonspor'un oyuncunun kulübü Alanyaspor'a 3 taksit halinde 2.3 milyon euro bonservis ödeyeceği ve sonraki satıştan %20 pay vereceği belirtildi.
KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
Umut Güneş'in Trabzonspor'dan kazanacağı ücret de belli oldu.
2023-24: 8 milyon TL
2024-25: 9.5 milyon TL
2025-26: 11 milyon TL
2026-27: 12.5 milyon TL
(Opsyinon kullanılırsa) 2027-28: 14 milyon TL
Alanyaspor formasıyla 95 karşılaşmada forma giyen Umut Güneş, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.