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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Umut Güneş transferini KAP'a bildirdi. - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Umut Güneş transferini KAP'a bildirdi.

        Trabzonspor, Alanyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Umut Güneş için kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:40
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        Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
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        Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen Umut Güneş'in transferi için kulübüyle anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi. 23 yaşındaki orta saha ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.

        KAP'a yapılan açıklamada, Trabzonspor'un oyuncunun kulübü Alanyaspor'a 3 taksit halinde 2.3 milyon euro bonservis ödeyeceği ve sonraki satıştan %20 pay vereceği belirtildi.

        KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

        Umut Güneş'in Trabzonspor'dan kazanacağı ücret de belli oldu.

        2023-24: 8 milyon TL

        2024-25: 9.5 milyon TL

        2025-26: 11 milyon TL

        2026-27: 12.5 milyon TL

        (Opsyinon kullanılırsa) 2027-28: 14 milyon TL

        Alanyaspor formasıyla 95 karşılaşmada forma giyen Umut Güneş, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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