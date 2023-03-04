Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Bakasetas, kritik maçta yok.

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