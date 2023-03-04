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Haberler Futbol Süper Lig Ümraniyespor CANLI YAYIN | Trabzonspor - Ümraniyespor maçı canlı izle!

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor - Ümraniyespor maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Basel'e elenerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında ligin dibindeki Ümraniyespor'u konuk ediyor. Bordo-mavililer 38 puanla 6. basamakta yer alırken, son sıradaki Ümraniyespor'un 15 puanı bulunuyor. Trabzonspor Ümraniyespor maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 04.03.2023 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI YAYIN | Trabzonspor - Ümraniyespor maçı canlı izle!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk ediyor.

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez, Umut

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Glumac, Mustafa, Epureanu, Valentin, Mrsic, Oğuz, Onur, Geraldo, Sekidika, Umut Nayir

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Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor.

TRABZON'DA 4 EKSİK

Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Bakasetas, kritik maçta yok.

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Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya

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