Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy'un isminin takımla birlikte anılmasının sadece bir sponsorluk olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Ali Osman Ulusoy'un camiada çok büyük anlam ve değer ifade ettiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Kulübümüzün birinci başkanı, kurucu başkanıydı. Çok sıkıntılı bir süreçte Sayın Rıfat Dedeoğlu ile birlikte kulübümüzün temellerini atan, öncülüğünü yapan ve daha sonra da Rıfat Dedeoğlu'na kulüp başkanlığını devreden çok değerli başkanımızı bu vesileyle rahmet ve şükranla anıyoruz." diye konuştu.
Ağaoğlu, Ali Osman Ulusoy'un aynı zamanda Trabzon turizmi ve ekonomisine çok büyük katkılar sunduğuna da değinerek, şöyle devam etti:
"Her şeyin ötesinde Trabzonspor gibi ülkede futbolun tarihini değiştiren, ülke futbolunda bir devrim yaratan kulübümüzün kurucu başkanlığını yapmış çok değerli bir insandan bahsediyoruz. Bizim Ali Osman Ulusoy ile sponsorluk anlaşmamız 5. yılına giriyor. Ben bu vesileyle değerli kızı Hülya Ulusoy hanımefendiye ve şu an aramızda bulunan katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sponsorluk anlaşmasının hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Son maçımızı deplasmanda oynayacağımız için, otobüsümüzün de şampiyonluk kupasını taşıması nasip olur inşallah."
Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy ise Trabzonspor'un kurulduğu günden bugüne kadar hep gurur kaynakları olduğunu belirtti.
Trabzonspor ile gönül bağlarının her zaman var olduğunu anlatan Ulusoy, "Babam kurucu başkan olduğu için takımımızın ev sahipliği yaptığı hemen her maçında ben de kendisiyle birlikte tribünlerde yer aldım. Hatta beraber gittiğimiz bir maçta olay çıktı, maç iptal oldu. Bizi aşağıya indirdiler ve 3-4 saat soyunma odasında bekledikten sonra polisle dışarı çıktık. Benim Trabzonspor maceram babamın kurucu başkan olmasıyla birlikte başlamış oldu. 2016 yılından itibaren sponsorluk maceramız da hala devam ediyor. Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu olarak her zaman Trabzonspor'un yanında yer almaya ve geçmişten gelen güvenle taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Törenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular, A takım otobüsünün önünde fotoğraf çektirdi.
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