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Trabzonspor UEFA kadrosunu güncelledi

UEFA Şampiyonlar Ligi´nde başladığı Avrupa yoluna Konferans Ligi´nde devam eden Trabzonspor, Basel maçı öncesi yeni listesini belirledi. Bordo mavililerin kadrosunda oyuncu değişiklikleri yaşandı.

Giriş: 04.02.2023 - 12:00 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor UEFA kadrosunu güncelledi
DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi´ne erken veda eden Trabzonspor, Avrupa macerasını Konferans Ligi´nde sürdürüyor. UEFA Konferans Ligi C grubu play-off turunda İsviçre ekibi Basel ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, devre arası UEFA listesini revize etti.

LİSTEDE DEĞİŞİKLİKLER

16 Şubat´ta evinde Basel´i konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor´un UEFA listesine tedavileri süren Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan ile A takıma yükselen genç oyuncu Arif Boşluk eklendi. Sakatlığı süren Dorukhan Toköz, Adana Demirspor´a transfer olan Yusuf Erdoğan, sözleşmesi feshedilen Jean Evrard Kouassi ve bordo mavili takımda fazla forma şansı bulamayan Mountassir Lahtimi de listeden çıkarıldı. Sağ baldırında sakatlık yaşayan ve en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Marek Hamsik ise listedeki yerini korudu.

Trabzonspor´un UEFA Konferans Ligi listesinde şu isimler yer aldı:

KALECİLER: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Kağan Moradaoğlu

SAVUNMA: Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil, Bruno Peres, Arif Boşluk, Serkan Asan

ORTA SAHA: Manolis Siopis, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Jean Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı

HÜCUM: Umut Bozok, Djaniny Semedo, Naci Ünüvar, Trezeguet, Maxi Gomez

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