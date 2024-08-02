Trabzonspor ile Ruzomberok UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. 2-0'ın rövanşında bordo mavililer, rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek tur atladı. Fırtına UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Bu noktada 3. ön eleme turunda Trabzonspor'un rakibinin kim olduğu bordo mavili takıma gönül veren futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti, maç ne zaman? İşte, Trabzonspor Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rakibi ve maç tarihi!