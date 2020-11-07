Trabzonspor uçağı havalanamadı

Alanyaspor deplasmanından dönecek olan Trabzonspor kafilesini taşıyan uçak, hava şartları nedeniyle kalkış yapamadı. Saat 20.00 Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan kalkması planlanan uçak 1 saat rötar yaptı. Pist başı yapan uçak, rüzgarın şiddetini arttırması sonrasında tekrar park alanına döndü. Bordo-mavili kafile uçaktan inerek beklemeye başladı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."