27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamaya göre, futbolcular Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun'un sözleşmeleri yenilendi.
Bordo-mavili kulüp, 21 yaşındaki savunmacısı Hüseyin Türkmen'in 31 Mayıs 2022'de sona eren sözleşmesini bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 sezon daha uzattı.
Trabzonspor Kulübü, Hüseyin'e bu sezon 2 milyon lira, gelecek sezon 2 milyon 300 bin lira, 2021-2022 sezonu için 2 milyon 645 bin lira, 2022-2023'te ise 3 milyon 42 bin lira garanti ücret verecek. Trabzonspor, kendisine ait opsiyonu uzatması durumunda genç futbolcuya 2023-2024 sezonu için 3 milyon 498 bin lira garanti ücret ödeyecek.
ARDA AKBULUT'LA 5 YILLIK SÖZLEŞME
Trabzonspor Kulübü, 18 yaşındaki kalecisi Arda Akbulut'un sezon sonu bitecek sözleşmesini bir yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıl uzattı.
Genç kalecinin sözleşmesini 31 Mayıs 2025'e kadar uzatan bordo-mavili kulüp, oyuncuya bu sezon için 300 bin lira garanti ücret verecek. Sözleşmeye göre gelecek sezon 287 bin 500 lira kazanacak Arda, 2021-2022'de 330 bin 625 lira, 2022-2023'te 380 bin 500 lira, 2023-2024'te ise 437 bin 500 lira garanti ücret elde edecek. Trabzonspor, Arda'nın sözleşmesindeki opsiyonu kullanması durumunda genç futbolcuya 2024-2025 sezonu için 503 bin lira garanti ücret ödeyecek.
ABDURRAHİM DURSUN'LA 2023'E
Trabzonspor Kulübü, 20 yaşındaki savunmacısı Abdurrahim Dursun'un sözleşmesini bir yılı opsiyonlu 2 yıl uzattı.
Sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de bitecek Abdurrahim, kendisini 31 Mayıs 2023'e kadar bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Genç futbolcu, bu sezon 250 bin lira, gelecek sezon 287 bin 500 lira, 2021-2022'de ise 330 bin 625 lira garanti ücret alacak. Trabzonspor Kulübünün Abdurrahim Dursun'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanması durumunda ise genç oyuncu, 2022-2023 sezonunda 380 bin 500 lira garanti ücret kazanacak.
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